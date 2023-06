Macron lover mer politi i gatene for å tøyle opptøyene

President Emmanuel Macron ber foreldre holde barna sine unna gatene og vekke fra opptøyene som pågår over hele Frankrike. Foto: Geert Vanden Wijngaert / PA / NTB

NTB

Frankrikes president Emmanuel Macron lover mer politi for å tøyle opptøyene og ber samtidig foreldre holde barna sine vekk fra gatene.

Om lag en tredel av de 875 personene som er pågrepet gjennom natten var «unge, veldig unge», ifølge Macron.

– Det er foreldrenes ansvar å holde dem hjemme. Det er ikke statens jobb å handle i deres sted, sa han til journalister etter et krisemøte i regjeringen.

Dette er det andre krisemøtet i regjeringen siden opptøyene startet.

Lover flere tiltak

En 17 år gammel gutt ble tirsdag skutt og drept av politiet i forbindelse med en trafikkontroll i Paris-forstaden Nanterre. Urolighetene begynte med en demonstrasjon foran politistasjonen i Nanterre og spredte seg til andre naboforsteder.

I tillegg til mer politi lover Macron «ytterligere tiltak» fra innenriksdepartementet.

Han fordømmer samtidig det han kaller en «uakseptabel utnyttelse av en ung gutts død», og ber Tiktok og Snapchat om å fjerne det «mest sensitive» materialet fra opptøyene.

Han mener sosiale medier spiller en stor rolle i å spre uroen og opptøyene som har funnet sted etter at en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet.

Stanser kollektivtrafikken

Videoer av voldelige opptøyer fører til mer vold, og flere avtaler voldshandlinger gjennom sosiale medier, ifølge Macron.

Han ber også selskapene om å dele informasjon til franske myndigheter om personer som bruker disse plattformene til å oppfordre til vold og uro.

Politimannen som skjøt og drepte 17-åringen, er pågrepet og siktet for drap. Torsdag ble rundt 40.000 politifolk utplassert for å håndtere opptøyene. Fra fredag stanses kollektivtransporten i Paris og Marseille på kveldene i et forsøk på å hindre ytterligere uro. Tiltaket vil vare på ubestemt tid.