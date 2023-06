Aktor hevdet skuespilleren Kevin Spacey er «en seksuell bølle»

NTB

Aktor Christine Agnew gikk fredag hardt ut i retten mot oppførselen til skuespilleren Kevin Spacey, som er tiltalt for seksuelle overgrep.

Saken mot Spacey begynte onsdag i London. Filmstjernen er tiltalt for tolv tilfeller av seksuelle overgrep.

Aktor Christine Agnew pekte i retten fredag på at Spacey er en svært kjent skuespiller som har vunnet mange priser.

– Påtalemyndigheten hevder at han også er en mann som seksuelt fornærmer andre menn, sa hun.

– En mann som ikke synes å respektere andres plass eller grenser, en mann som ser ut til å glede seg over å få andre til å føle seg maktesløse og ukomfortable, en seksuell bølle, sa Agnew.

Spacey nekter for alle tolv anklager, inkludert seksuelle overgrep og seksualforbrytelser.

Aktor sa at juryen skal avhøre fire menn i rettssaken, alle i 20- eller 30-årene, som skal ha fått oppmerksomhet fra Spacey.

– Ingen av mennene ville bli rørt av Kevin Spacey på en seksuell måte, men han synes ikke å ha brydd seg om følelsene deres, sa Agnew.

Hun sa at Spacey aksepterer at det var et seksuelt møte mellom ham og den andre mannen, men hevder at alt som fant sted var med samtykke av den andre mannen.