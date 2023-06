Lavrov: Russland blir sterkere etter Wagner-opprøret

NTB

Russland kommer til å bli sterkere i kjølvannet av Wagner-opprøret, sier utenriksminister Sergej Lavrov.

– Russland har alltid overvunnet alle problemer og kommet ut på den andre siden sterkere. Det samme vil skje nå. Prosessen er allerede i gang, sa Lavrov til journalister i Moskva.

Han sa videre at reaksjonene på opprøret fra mange vestlige tjenestemenn viser at disse tjenestemennene er i krig mot Moskva.

– Vi trenger ikke å forklare noe eller gi forsikringer til noen. Vi er transparente. Presidenten og alle politiske krefter i landet vårt har snakket om saken. Hvis noen i vesten tviler, er det deres problem, sa han.

Han nektet også for at Russland med vilje angriper sivile i Ukraina og anklaget Vesten for å ønske å sette Ukraina-krigen på pause for å kunne sende flere våpen.

Lavrov ba videre om at flere land i Asia, Afrika og Latin-Amerika blir medlem i FNs sikkerhetsråd for å bryte det han kalte Vestens dominans i verden.

– Størsteparten av verden vil ikke leve etter Vestens regler, sa han.