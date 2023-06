Svensk politi etterlyser vitner etter fergeulykke

NTB

Politiet i Sverige etterlyser vitner etter at sjuåring og moren falt over bord fra en ferge fra Polen torsdag.

Skadeomfanget er fortsatt uavklart etter at mor og sjuåring falt over bord på Polen-fergen Stena Spirit torsdag. Barnet falt i vannet og moren hoppet etter. Politiet å få et ytterligere bilde av hendelsen, men har enda ikke lyktes å få tak i vitner til ulykken. Passasjerer og mannskap er avhørt i forsøk på å kartlegge hva som har skjedd.

Fergen var på vei fra Polen til Karlskrona i Sverige da hendelsen inntraff. Barn og mor er begge polske statsborgere.

De to ble funnet etter en omfattende redningsinnsats. Ved 18-tiden torsdag oppga den svenske Sjø- og flyredningssentralen (JRCC) at de hadde blitt løftet opp av vannet med helikopter. Hjerte- og lungeredning ble startet umiddelbart. Helsetilstanden deres var uavklart fredag morgen.