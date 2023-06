EU-ledere lover å gjøre Europa mindre avhengig av Kina

EU vil skjerpe sin Kina-politikk, men sjef for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen understreker at det må gjøres mye risikoeliminering først. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

NTB

EU-ledere sier de er forpliktet til å redusere blokkens avhengighet av Kina og sier de jobber med å finne balansen mellom risikoeliminering og klimahensyn.

– Dette handler om millioner av euro, sa Latvias statsminister Krisjanis Karins til journalister da han ankom det to dager lange EU-toppmøtet i Brussel torsdag.

– Vi må redusere risikoen, og det betyr til en viss grad å kunne ta et steg tilbake fordi det geopolitisk sett er et problem for oss alle at Kina og Russland får stadige tettere bånd, sa han.

Utkast fra toppmøtet oppfordrer Kina til å presse Russland til å stoppe sin krigføring i Ukraina. Samtidig uttrykker EU-ledere bekymring for økte spenninger i Taiwanstredet. Likevel fastholdes det at en stabil relasjon med Kina er av felles interesse for å klare å takle globale utfordringer.

Ulike meninger

EU-lederne vil fredag prøve å vise en samlet front, men det er tydelige meningsforskjeller mellom land som Frankrike og Tyskland, med store forretningsinteresser i Kina, og Litauen, som kineserne har innført sanksjoner mot.

Utkast til en konklusjon vil trolig ende på at EU vil redusere kritisk avhengighet av Kina og sårbarheter, deriblant i forsyningskjedene, og at de vil redusere risikoen og diversifisere mulighetene der det er mulig.

– EU har ikke til hensikt å koble fra eller å vende seg innover, heter det i utkastet.

Latvias statsminister Krisjanis Karins, Bulgarias statsminister Nikolai Denkov, Slovakias statsminister Ludovit Odor, Estlands statsminister Kaja Kallas, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands statsminister Petteri Orpo deltar på EU-toppmøtet i Brussel denne uka.

Partner og rival

EU og dets 27 medlemsland har siden 2019 ansett Kina som både samarbeidspartner og konkurrent. Enkelte tjenestemenn i EU har nylig sagt at Kinas rolle som konkurrent er mest sentral.

Sjef for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen sa i mars at EU må drive økt risikoeliminering både økonomisk og diplomatisk før de kan skjerpe sin Kina-politikk.

EU har som mål å presentere konkrete tiltak mot Kina innen utgangen av året.