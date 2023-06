Over 100 døde i ekstrem varme i Mexico

NTB

En rekke hetebølger med ekstreme temperaturer har kostet over 100 mennesker livet i Mexico i juni, opplyser myndighetene.

Vitenskapsfolk sier global oppvarming forsterker negative værforhold, og mange land opplever rekordhøye temperaturer.

Mellom 12. og 25. juni er det meldt om over 1000 varmerelaterte nødssituasjoner i Mexico. 104 av disse fikk dødelig utfall, ifølge tall publisert av landets helsedepartement torsdag. De vanligste dødsårsaken var heteslag og uttørking.

Før det var det registrert åtte varmerelaterte dødsfall fra midten av april til utgangen av mai.

Torsdag var en annen type ekstremvær – en tropisk storm – i ferd med på bygge seg opp utenfor Mexicos stillehavskyst. Stormen har fått navnet Beatriz og kan bli oppgradert til en orkan – sesongens andre – allerede på fredag. Sent torsdag lå den rundt 180 kilometer sør for Acapulco og beveget seg mot vest-nordvest, ifølge USAs nasjonale orkansenter. Det er sendt ut orkanvarsel for kysten mellom Zihuatanejo og Playa Perula.