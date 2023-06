Uroen fortsetter i Frankrike og sprer seg til Belgia

I Frankrike fortsetter uroen etter at en 17 år gammel gutt ble skutt og drept av en politimann. Torsdag var 40.000 politifolk mobilisert, og opprørspoliti ble satt inn blant annet i Nanterre, Paris-forstaden der tenåringen ble skutt. Foto: Aurelien Morissard / AP / NTB

NTB

Frankrike stålsatte seg torsdag for nok en natt med opptøyer etter at en 17-åring ble drept av politiet. Også i nabolandet Belgia var det protester.

40.000 politifolk var mobilisert over hele Frankrike torsdag, men det var lite som tydet på at dette eller myndighetenes formaninger om å trappe ned konflikten var nok til å få slutt på uroen.

Pågripelser i Brussel

I Paris-forstaden Nanterre, der 17-åringen ble skutt i forbindelse med en trafikkontroll tirsdag, ble biler igjen stukket i brann. Gater ble barrikadert, og det ble kastet stein mot politiet etter en minnemarsj.

I Clamart sørvest for den franske hovedstaden er det innført portforbud om natten fram til mandag.

Det har vært voldelige protester flere steder i Frankrike de siste dagene. Torsdag kveld melder NRK at det også har vært voldelige sammenstøt i Belgia etter en støttemarsj i solidaritet med dem som demonstrere i Frankrike. 15 personer er pågrepet i den belgiske hovedstaden, ifølge TV-kanalen RTBF.

Politimann fengslet

Torsdag ble politimannen som skjøt 17-åringen, pågrepet og siktet for drap. Den foreløpige etterforskningen viser at «vilkårene for lovlig bruk av våpenet ikke var oppfylt», ifølge Pascal Prache i den franske påtalemyndigheten.

Forsvarer Laurent-Franck Lienard sier dødsfallet har gått inn på den fengslede politimannen, som beklaget overfor den drepte 17-åringens familie.

– De første ordene han sa, var unnskyld, og det siste han sa, var unnskyld til familien, sier Lienard til TV-kanalen BFMTV.

Han legger til at politimannen ikke forstår avgjørelsen om å fengsle ham, og at han vil anke kjennelsen.