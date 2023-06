Pentagon: Kinesisk ballong hentet ikke inn informasjon da den drev over USA

NTB

Den kinesiske spionballongen som drev over USA tidligere i år, samlet ikke inn informasjon før den ble skutt ned, ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet.

– Vår vurdering er at den ikke hentet inn informasjon mens den drev over USA, sier Pentagon-talsperson Pat Ryder.

Analyser fra amerikanske forsvars- og etterretningsorganisasjoner har ifølge Wall Street Journal kommet til at ballongen hadde med seg amerikansk teknologi som er tilgjengelig på det åpne markedet, i tillegg til mer spesialiserte kinesiske sensorer og annet utstyr.

Funnene viser også at ballongen var til spionasje, ikke en værballong som kineserne hevder. Men den ser ikke ut til å ha sendt data tilbake til Kina fra sin åtte dager lange ferd over USA og Canada fra Alaska til østkysten.

Ballongen ble i februar skutt ned etter at den kom ut over åpent hav utenfor Carolina-statene. Den hadde da drevet over flere sensitive militære områder og forårsaket diplomatiske bruduljer på sin ferd.