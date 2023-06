Svekket støtte til Trump etter tiltale i dokumentsaken

NTB

Donald Trumps juridiske drama har ført til at ekspresidenten har fått noe svekket tillit blant republikanske velgere, ifølge en ny meningsmåling.

60 prosent av republikanere har nå et positivt inntrykk av Trump, noe som er en liten nedgang fra april da 68 prosent sa de hadde et positivt inntrykk av ham, ifølge meningsmålingen fra The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

I tillegg har 38 prosent av republikanske velgere et ugunstig syn på Trump, en økning fra 30 prosent i april.

Popularitetsfallet antyder at velgerne begynner å bli lei av Trumps stadige juridiske drama. Trump ble tidligere i juni tiltalt for å ha oppbevart hemmeligstemplede dokumentar i sin privatbolig. Han er dermed den første tidligere presidenten i USAs historie som er tiltalt for føderale kriminelle anklager.