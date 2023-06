Kong Charles skrur ned termostaten for å kutte utslipp

Kong Charles har gitt intruks om å sette ned innetemperaturen i de kongelige boligene, viser en rapport over kongeshusets økonomi det siste året. Rapporten viser at den høye inflasjonen har ført til økte utgifter også for de kongelige. Arkivfoto: Justin Tallis / AP / NTB

NTB

Det britiske kongehuset merker den høye inflasjonen, men det er utslipp som har fått kong Charles til å skru ned innetemperaturen.

Torsdag legger Buckingham Palace fram den årlige rapporten om den skattefinansierte delen av kongehusets utgifter. Den viser at også de kongelige har merket den skyhøye inflasjonen i Storbritannia.

– Dere trenger ikke meg til å minne dere om at denne rapporten gjelder et år der inflasjonspress har ført til betydelig høyere priser på mange varer og tjenester, ikke minst energi og brensel, sier Michael Stevens, som har ansvaret for kongehusets økonomi.

Kongehusets utgifter økte med 5 prosent til 107,5 millioner pund – drøyt 1,27 milliarder kroner med gjennomsnittskursen for 2022. Lønnskostnadene har økt betraktelig. Det siste året har vært svært travelt for kongehuset, med dronning Elizabeths død og kong Charles' kroning. De kongelige brukte 1,6 millioner pund på begravelsen, mens regjeringen nylig anslo at totalsummen ble på rundt 162 millioner.

I rapporten kommer det også fram at kong Charles har gitt ordre om at innetemperaturen i de kongelige residensene skal skrus ned til 19 grader for å bidra til å kutte utslipp av klimagasser.

Samtidig som prisveksten bidro til økte utgifter for kongehuset, gjorde vindkraftrelaterte inntekter at The Crown Estate – som forvalter kronens landområder – fikk rekordoverskudd. For første gang på over et tiår auksjonerte kronen bort vindkraftkonsesjoner. Kongen har sat at han ønsker at deler av inntektene skal komme offentligheten til gode, ikke bare kongefamilien.

The Crown Estate endte 2022 med et overskudd på 442,6 millioner pund.