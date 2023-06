Ukraina: – Rykker fram «sakte, men sikkert»

NTB

Ukrainske styrker rykker sakte, men sikkert fram ved fronten sør og sørøst i landet og rundt Bakhmut, sier militære ledere.

Siden ukrainerne iverksatte sin motoffensiv tidligere denne måneden, sier de at de har tatt tilbake kontrollen over en klynge landsbyer i sørøst. Ukrainske offiserer sier også at de har fremdrift langs flankene ved Bakhmut, som ble inntatt av russerne etter flere måneder med kamper som har omgjort byen til en ruinhaug.

Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnij sier til sin amerikanske kollega Mark Milley at de ukrainske styrkene har «lykkes med å overta det strategiske initiativet».

– De fortsetter offensiven, og vi har hatt fremdrift. Fienden byr oss kraftig motstand og lider også betydelige tap, skriver Zaluzjnij på meldingstjenesten Telegram.

I samtalen informerte han også Milley om hvilke våpen ukrainerne trenger, inkludert verktøy for minerydding. Tjenestemenn har sagt at store minelagte områder er til hindre for enhver fremrykking.