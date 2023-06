Igor Girkin krever dødsstraff for Jevgenij Prigozjin

Den markante militærbloggeren Igor Girkin mener Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin har gjort seg skyldig i så grove forbrytelser at det kvalifiserer til dødsstraff.

– Jeg tror ikke at alle Wagner-kommandanter og soldater fortjener å bli skutt. Men å henge «Cook» for opprøret og drapet på våre offiserer, er rett og slett nødvendig for å bevare Russland som stat.

Det skriver Girkin, også kjent som Igor Strelkov, på russiske Telegram, ifølge Newsweek.

Han har en fortid som veteran i den russiske hæren, og er tidligere offiser i den føderale sikkerhetstjenesten (FSB). Han hadde en sentral rolle under den russiske annekteringen av Krimhalvøya i 2014, og i de påfølgende kampene Donbas i Øst-Ukraina i årene fram til den store russiske invasjonen av Ukraina i februar i fjor.

– Prigozjin vil ikke få en «andre sjanse»

Jevgenij Prigozjin, sjefen for Wagner-gruppen, eskorteres på vei ut av hovedkvarteret i det sørlige militærdistriktet etter det væpnede opprøret. Les mer Lukk

Strelkov benytter sosiale medier for å flagge sitt syn på krigen, og han er ofte nådeløs. Denne gang er det Wagner-gruppens leder som får unngjelde.

– Uten hans hær, og utenfor det politiske feltet, trenger ikke Lukasjenko ham i det hele tatt, selv som vert. Og Prigozjin vil ikke få en «andre sjanse». Moskvas feite katter vil prøve å ta hevn etter frykten de har erfart, advarer Strelkov, som stempler Wagner-sjefen som en forræder.

Han anbefaler henging som en passende henrettelsesmetode for Wagner-lederen etter å ha gjennomført et væpnet opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

– Hadde alle muligheter til å ta kontroll over Kreml

Dermed virker Prigozjins innsats, spesielt i slaget om Bakhmut, der titusenvis av Wagner-krigere falt, å ha liten betydning. Etter helgens hendelser har Prigozjins stjerne sluknet. Nå ropes det etter blod for å hevne seg etter at han begikk en kardinalsynd, som Putin neppe vil tilgi.

Igor Girkin går dermed mye lenger enn andre som hittil har uttalt seg. Da opprøret pågikk advarte han mot at leiesoldatene hadde alle muligheter til å nå Moskva og ta kontroll over Kreml, forsvarsdepartementet og andre strategisk viktige objekter. Men det skjedde aldri.

Advarte mot å drepe Prigozjin

Russlands president Vladimir Putin, og president i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, er nære allierte. Les mer Lukk

Hva Putin selv tenker etter det mest dramatiske døgnet i Putins politiske liv, er uvisst. Onsdag røpet presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, at han måtte overtale Vladimir Putin til å avstå fra å rydde Jevgenij Prigozjin av veien.

– Jeg skjønte at en brutal avgjørelse var tatt om å utslette mytteristene. Jeg foreslo for Putin at han ikke skulle gjøre noe overilt. «Kom igjen, la oss snakke med Prigozjin, med hans offiserer», sa jeg. Men Putin svarte at det ikke nyttet, «han tar ikke engang telefonen, han vil ikke snakke med noen», sa Lukasjenko.

– Kanskje lettere hvis denne personen bare forsvinner

Lukasjenko, som har gode forbindelser både til Putin og Prigozjin, sier at han advarte Putin mot å drepe Prigozjin, da det kunne utløse omfattende opprør fra hans tilhengere.

Det samme skriver Institute for the study of war. De mener risikoen for at Prigozjinhan får martyrstatus er for stor.

– Da er det kanskje lettere hvis denne personen bare forsvinner og du later som ingenting har skjedd. Det er nok det Putin ville ha foretrukket å gjøre, sier Russland-ekspert Inga Näslund til Expressen.