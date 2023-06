Vaktmester irriterte seg over alarm – nå krever universitetet millioner for 20 års tapt forskning

Det kan ende med å ha blitt en dyr dag på jobben for en uheldig vaktmester som irriterte seg over en pipende fryser full av forskningsprøver.

En vaktmester på et forskningsuniversitet var lei av «irriterende alarmer» og fikk skrudd av strømmen til en fryser.

Det han burde visst var at fryseren inneholdt et forskningsprosjekt som hadde foregått i over 20 år.

Og prislappen? Over 1 million dollar.

Kritiserer byrået

Det kommer fram i et søksmål det private universitetet Rensselaer Polytechnic Institute har levert mot mannens arbeidsgiver, Daigle Cleaning Systems Inc.

Universitetet, som ligger i den amerikanske delstaten New York, anklager byrået for ikke å ha opplært og fulgt opp mannen godt nok.

– Tiltalte, ved og gjennom sin uaktsomme uforsiktige og/eller hensynsløse tilsyn og kontroll av [vaktmesteren], forårsaket skade på visse cellekulturer, prøver og/eller forskning i laboratoriet, sier universitetet.

Sitatet gjengis av CNN, en av flere internasjonale medier til å omtale saken. CNN har ikke lykkes med å få en kommentar fra det anklagede byråets advokater.

Svært sensitivt innhold

Fra Rensselaer Polytechnic Institute, universitetet som nå saksøker byrået som leide ut den uheldige vaktmesteren.

Fryserens innhold skal ha vært sensitivt for så lite som tre graders endring i temperatur, og problemene startet da sensoren meldte fra om en temperaturstigning i september for rundt tre år siden.

CNN gjengir forklaringen til K. V. Lakshmi, som er professor og direktør ved det aktuelle senteret ved skolen. Hun minnes at alarmen gikk av, og at hun og kollegaene avgjorde at prøvene i fryseren fortsatt ville være trygge frem til den forestående reparasjonen.

Advarte

I mellomtiden skrev de en lapp som ifølge søksmålet lød slik:

«FRYSEREN PIPER FORDI DEN ER UNDER REPARASJON. VENNLIGST IKKE FLYTT ELLER KOBLE DEN UT. IKKE BEHOV FOR VASKING I DETTE OMRÅDET. DU KAN TRYKKE PÅ ALARM/TEST LYDLØS-KNAPPEN I 5-10 SEKUNDER OM DU VIL DEMPE LYDEN»

Men da vaktmesteren ville bli kvitt de plagsomme lydene, skrudde han ved en feiltakelse av strømbryterne isteden. Med det nådde fryseren, som ellers skulle holdt en temperatur på -80 grader, en temperatur på -32 og det meste av innholdet gikk tapt.

Om universitetet vinner søksmålet kan vaktmesterens irritasjon altså ha kostet dyrt.