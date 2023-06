Macron om politiskytingen i Frankrike: – Utilgivelig

Frankrikes president Emmanuel Macron sier det er utilgivelig at en politibetjent drepte en 17-åring tirsdag. Foto: Guillaume Horcajuelo / Pool / AP / NTB

NTB

Flere demonstrerte mot fransk politi tirsdag kveld etter at en betjent skjøt og drepte en 17-åring. President Emmanuel Macron sier hendelsen er utilgivelig.

En mobilvideo tatt av et vitne viser en politibetjent som retter våpenet sitt mot førerdøren på en bil som står stille. Når 17-åringen, som jobbet som leveringsbud, plutselig kjører av gårde, skyter politibetjenten på kloss hold.

Hendelsen fant sted i Paris-forstaden Nanterre. Der ble biler, søppelkasser og en barneskole satt fyr på, og det ble kastet fyrverkeri mot nødetatenes mannskaper, opplyser lokale myndigheter.

De som protesterte, satte også opp barrikader mellom høyhusene og hindret brannvesenet i å gjøre jobben sin.

Macron: – Utilgivelig

Det finnes ingen unnskyldning for politibetjenten som skjøt 17-åringen, sier Frankrikes president Emmanuel Macron.

– En tenåring ble drept. Det er utilgivelig og det finnes ingen unnskyldning, sa han til pressen under et besøk til Marseille onsdag.

Videre sa Macron at saken ryster hele landet, og han uttrykte respekt og medfølelse for familien til den 17 år gamle gutten.

Myndighetene sjokkert

Innenriksminister Gérald Darmanin sier at han er sjokkert over videoen og lover at saken etterforskes. Videre ber han demonstrantene om ro.

Onsdag ettermiddag skal myndighetene holde et sikkerhetsmøte for å diskutere de neste stegene i saken, sier han.

Urolighetene begynte med en demonstrasjon foran politistasjonen i Nanterre og spredte seg til andre naboforsteder. I Mantes-la-Jolie ble et rådhus påtent. Politiet brukte tåregass og gummikuler, men måtte trekke seg tilbake.

Politibetjent pågrepet

Myndighetene sier at 31 personer er pågrepet, 25 politibetjenter er såret, og at 40 biler ble satt fyr på gjennom natten. Politibetjenten som skjøt 17-åringen, er pågrepet for uaktsomt drap, og den franske spesialenheten etterforsker hendelsen.

De siste årene har flere personer enten blitt skadd eller mistet livet i hendene til fransk politi, noe som har ført til at offentligheten krever at politiet tar mer ansvar.