Soldater fra Wagner Gruppen trekker seg ut av hovedkvarteret til det sørlige militærdistriktet for å returnere til basen, i byen Rostov-on-Don, Russland, 24. juni 2023. REUTERS/Stringer

Dersom Wagner Gruppen hadde fortsatt marsjen mot Moskva, og opprøret hadde pågått noen dager til, ville moralen i den russiske hæren trolig ha kollapset.

Det mener Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba.

– Hvis dette mytteriet hadde vart i 48 timer til, er jeg ganske sikker på at vi ville ha merket en demoraliserende innvirkning på de russiske styrkene som kjemper i sør og øst i Ukraina, sier Kuleba i et intervju med CNN.

De nervepirrende timene mens 25.000 Wagner-soldater marsjerte mot Moskva, holdt verden pusten. 20 mil fra hovedstaden gjorde Jevgenij Prigozjin plutselig helomvending. Det kom like overraskende som selve marsjen. Dermed ble det aldri en eskalering, slik mange enten håpet eller trodde på.

–Ikke nok tid for den demoraliserende effekten å trenge gjennom

I Ukraina var det væpnede opprøret en gavepakke. Mens harde kamper utkjempes for å kaste russerne ut av okkuperte områder, er en intern krig inne på russisk territorium et bidrag til å distrahere Putins militære styrker.

Ukrainas utenriksminister, Dmytro Kuleba. (Stoyan Nenov/Pool Photo via AP) Les mer Lukk

Men opprøret ebbet ut nesten før det var ordentlig i gang. Dermed gikk mye av luften ut av dramaet og den dominoeffekten det kunne ha utløst på russisk jord.

– Dessverre ga Prigozjin opp for raskt. Det var ikke nok tid for den demoraliserende effekten å trenge gjennom russiske skyttergraver, fastslår Dmytro Kuleba.

Alarmen går i flere Nato-land



Etter at Wagner-gruppens leiesoldater snudde etter å ha trengt 780 kilometer inn i Russland uten å bli stanset, pågår spillet om Prigozjins soldater for fullt.

Mens Wagner-sjefen er tilbudt fritt leide til Belarus, og har gjennomført samtaler med Lukasjenko, har Russland varslet at Wagner-gruppen skal innlevere sine tyngre våpen. Hvorvidt dette faktisk skjer, og om de vil slutte seg til de regulære russiske styrkene, er uvisst.

I Belarus er Wagner-soldatene tilbudt egne leire. Dette har fått alarmen til å gå i flere Nato-land, deriblant Polen og Litauen, som frykter Wagner-gruppens tilstedeværelse i nabolandet. Nato-sjef Jens Stoltenberg har derfor varslet forsterkninger på Natos østflanke for å være forberedt på angrep.

– Vi kan ikke stole på ytterligere mytterier og opptøyer



Ukrainas forsvarsminister, Oleksiy Reznikov, fraråder å stole på at internt opprør i Russland vil gi Ukraina en fordel.

– Opprøret har avslørt den grunnleggende svakheten til Vladimir Putins regime, men ukrainere bør ikke stole på ytterligere opprør og opptøyer, advarer Reznikov i et intervju med Financial Times.

Han mener det er for tidlig å si hvorvidt Wagner-opprøret vil påvirke russernes kampvilje.

– Vi kan ikke stole på ytterligere mytterier og opptøyer i Russland for å oppnå suksess på slagmarken. Det er ikke noen umiddelbare tegn til fall i moralen i russiske enheter. Når det blir hett vil vi se hvor motstandsdyktige de er, sier Ukrainas forsvarsminister.

– Putin vil ødelegge ryktet hans

Ifølge tenketanken Institute for the study of war (ISW) prøver Vladimir Putin nå å sverte Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, og fremstille ham som en korrupt løgner.

– Putin vil ødelegge ryktet hans blant Wagner-personell og i det russiske samfunnet, skriver ISW.

Putin bekreftet tirsdag at Wagner Gruppen er fullfinansiert av Russland, og gikk dermed i rette med Prigozjins versjon om at det er han som finansierer hæren av leiesoldater.

Putin nevntet ikke Wagner-sjefens navn, men sa at Kreml vil etterforske Concord Company, som eies av Prigozjin, for korrupsjon. Ifølge ISW kan dette være forberedelser til å rettferdiggjøre Kremls konfiskering av Prigozhins eiendeler.

Video: Wagner: Her er de 24 timene forklart