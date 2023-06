Lukasjenko: Putin ville kverke Prigozjin

NTB

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko sier han måtte overtale Vladimir Putin til å avstå fra å rydde Jevgenij Prigozjin av veien, slik han ønsket.

Putin lovte først å knuse opprøret som leiesoldatsjefen Prigozjin iverksatte lørdag, og sammenlignet det med uroen under revolusjonen i 1917 og den påfølgende borgerkrigen. Han kalte Prigozjin forræder og mente opprøret kunne skyve Russland mot borgerkrig.

Men etter få timer ble en avtale kunngjort som innebar at Prigozjin kunne fly til Belarus tirsdag og ta med seg noen av styrkene i Wagner-gruppa.

Forbryterslang

Da han beskrev samtalene han hadde med Putin i løpet av lørdagen, brukte Lukasjenko forbryterslang for å drepe noen, med ord som å kverke, rydde av veien. Det er samme ord han brukte om tsjetsjenske opprørere i 1999, da han sa han skulle kverke dem på utedassen.

– Jeg skjønte at en brutal beslutning var tatt om å utslette mytteristene, sa Lukasjenko tirsdag i et møte med offiserer og journalister.

– Jeg foreslo for Putin at han ikke skulle gjøre noe overilt. «Kom igjen, la oss snakke med Prigozjin, med hans offiserer», sa jeg. Men Putin svarte at det ikke nyttet, «han tar ikke engang telefonen, han vil ikke snakke med noen», sa Lukasjenko at Putin svarte.

Gammel venn av begge

Lukasjenkos kommentar gir en sjelden innsikt i tonen på samtalene i Kreml da Russland ifølge Putin var på vei mot verre uro enn på mange tiår.

Lukasjenko, som både er gammel venn av Prigozjin og nær alliert med Putin, sier han rådet Putin til å tenke lenger enn «våre egne neser», og sa at drap på Prigozjin kunne utløse omfattende opprør fra hans folk.

Han sa også at han ønsket Wagner-styrkene velkommen til Belarus, og at de er de best trente enhetene i det russiske militære med mye erfaring som de kan lære mye av.