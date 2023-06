Kristersson sår tvil om svensk Nato-innlemmelse før toppmøte

– Sverige vil bli medlem av Nato, men ingen kan love at det skjer i Vilnius eller rett før det, selv om det hele tiden har vært vår og våre alliertes ambisjon, sier statsminister Ulf Kristersson i et intervju med SVT onsdag. Foto: Sean Kilpatrick / AP / NTB

NTB

Statsminister Ulf Kristersson sier at Sverige fortsatt tar sikte på å bli medlem av Nato før toppmøtet i Vilnius, men lover ikke at det skjer.

Svenskene og finnene forlot flere tiår med militær alliansenøytralitet da Russland gikk til krig mot Ukraina i fjor. Begge landene søkte seg inn i Nato, og Finland ble med i forsvarsalliansen i april.

For Sverige har prosessen gått tråere, og Ungarn og Tyrkia har fortsatt ikke formelt godkjent svenskenes søknad.

– Sverige vil bli medlem av Nato, men ingen kan love at det skjer i Vilnius eller rett før det, selv om det hele tiden har vært vår og våre alliertes ambisjon, sier Kristersson i et intervju med SVT onsdag.

Tyrkia har vært særlig misfornøyd med at den væpnede kurdiske gruppen PKK, som regnes som en terrororganisasjon både av EU og USA, får operere relativt fritt i Sverige. 14. juni møttes tjenestemenn fra de to landene til samtaler, som Sveriges hovedforhandler beskrev som «gode».

Etter planen skal partene møtes igjen i Brussel til nye samtaler før Nato-toppmøtet i Litauen, som avholdes 11. og 12. juli.

– Vi har sagt at vi respekterer Tyrkias avgjørelser. Det er bra at vi nå har et nytt møte, sier Kristersson.