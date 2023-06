Rapport: Høyeste dødstall i konflikter på nesten 30 år i fjor

NTB

I 2022 døde 238.000 mennesker i konflikter i verden. Det er det høyeste antallet siden 1994 da blant annet folkemordet i Rwanda fant sted, ifølge en rapport.

Minst 82.000 mistet livet i krigen i Ukraina, viser rapporten fra tenketanken Institute for Economics and Peace (IEP). Det er den konflikten med nest høyest dødstall.

To av tre ukrainske menn i alderen 20 til 24 år flyktet eller mistet livet i krigen i fjor, ifølge IEP. Videre står det at over 30 prosent av befolkningen ble flyktninger enten i eget land eller utenlands.

Tigray-konflikten i Etiopia krevde flest liv i fjor, med over 100.000 registrerte dødsfall i løpet av året. Minst dobbelt så mange døde av sult og sykdommer som følge av konflikten.

Det er likevel langt lavere enn i 1994, da mellom 800.000 og en million mennesker anslås at mistet livet i folkmordet i Rwanda.

Video: Her går Russland til angrep mot sine egne

Your browser doesn't support HTML5 video. Her går Russland til angrep mot sine egne

Ser på flere faktorer

Rapporten, den globale fredsindeksen, vurderer freden i 163 land, der grunnlaget baserer seg på 23 kvalitative og kvantitative indikatorer. Ifølge IEP har verden blitt et stadig mindre fredelig sted for niende året på rad.

Instituttet ser blant annet på dødsfall fra konflikter både internt i land og land som blir angrepet, drapsstatistikk, grad av militarisering, våpeneksport, terrorisme, politisk stabilitet og hvor mange som sitter i fengsel.

Rapporten tar også for seg kostnaden av væpnede konflikter. I fjor kostet disse til sammen 17.500 milliarder dollar, tilsvarende 190 billioner kroner.

– Dyrt med krig

– Etter krigene i Afghanistan, Irak, Syria og nå i Ukraina er det åpenbart at selv de mektigste hærene ikke kan seire mot befolkninger med gode ressurser, sier IEP-sjef Steve Killelea.

– Det har blitt vanskeligere å seire i krig, og den økonomiske kostnaden øker stadig, legger han til.

Ifølge rapporten er det fem land, USA, Russland, Tyskland, Frankrike og Kina, som alene står for tre firedeler av all våpeneksport i verden.

Island, Danmark og Irland er de mest fredelige landene, skriver IEP, som også peker på Afghanistan, Jemen og Syria som de minst fredelige.