Zelenskyjs rådgiver om Putin: – Jeg tror nedtellingen har startet

En av Volodymyr Zeolynskyjs nærmeste rådgivere tror tiden renner ut for Putin etter det mulige kuppforsøket i helgen. Flere mener det er mange som vil ta makten i Russland.

Det væpnede opprøret i Russland i helgen har ført til at flere i ukrainske myndigheter mener Vladimir Putins tid som leder i Russland er på vei til å ta slutt. Det skriver BBC.

– Jeg tror nedtellingen har startet, sa Andriy Yermak, Zelenskyjs nærmeste rådgiver, i en uttalelse.

BBC har snakket med flere høytstående ukrainske tjenestefolk i Kyiv. Alle skal ha vært enige i at Putin ikke kunne overleve et katastrofalt tap av autoritet.

– Et terroristisk land

– Det Ukraina har vært vitne til siden 2014 har nå blitt klart for hele verden, fortsatte Yermak og siktet til Russlands annektering av Krim-halvøya.

Han mener verden må konkludere med at det er umulig å ha et seriøst forhold til Russland, etter handlingene deres i Ukraina.

– Dette er et terroristisk land med en utilstrekkelig leder som har mistet all kontakt med virkeligheten, sa Yermak.

Flere motstandere av Putin

Andre høytstående tjenestefolk mener Wagner-gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, ikke er den eneste i Russland som er motstander av Putin. Også uformelle, men organiserte nettverk av folk på innsiden skal jobbe mot Russlands leder, melder BBC.

– De kan bli den nye politiske eliten, sier Oleksij Danilov, leder av det nasjonale sikkerhets- og forsvarsrådet i Ukraina til BBC.

Han forteller at disse gruppene består av sikkerhetsoffiserer, og representanter for russiske oligarker. Disse mener at Putins beslutning om å invadere Ukraina har vært en katastrofe, både for dem personlig, og for Russland.

– Jeg spekulerer ikke. Vi vet hvem disse folkene er, svarer Danilov på spørsmål fra BBC på om han kan bevise analysen sin.

En annen av Zelenskyjs nære rådgivere, Mykhailo Podolyak, støtter opp Danilovs utsagn om at det er «flere grupper som ønsker å ta makten i Russland».