Fire armenske soldater drept i Nagorno-Karabakh

NTB

Fire armenske soldater ble drept av aserbajdsjansk ild i Nagorno-Karabakh onsdag, opplyser separatistmyndighetene i Stepanakert.

– Enheter fra de aserbajdsjanske væpnede styrkene åpnet ild mot armenske stillinger, og fire soldater ble drept som følge av den aserbajdsjanske provokasjonen, opplyste forsvarsstyrkene i utbryterregionen.

Sammenstøtet natt til onsdag følger etter at Aserbajdsjan tirsdag anklaget Armenia for å ha åpnet ild mot aserbajdsjanske stillinger i området.

Den armenske eksklaven i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh, som selv kaller seg Artsakh, har vært gjenstand for en mange tiår lang konflikt mellom de to kaukasiske naboene. Konflikten brøt ut i full krig for tre år siden.

Tirsdag gjorde USA et forsøk på mekling og åpnet en tre dager lang seanse med samtaler i Washington, der utenriksministrene fra de to landene var på plass, sammen med USAs utenriksminister Antony Blinken.

Tradisjonelt er det Russland som har meklet mellom de to tidligere sovjetstatene, men Russland er for tiden opptatt på annet hold. USA og EU har derfor trappet opp sine forsøk på mekling.

Armenia har gjentatte ganger anklaget russiske fredsbevarende soldater for ikke å beskytte etniske armenere slik Russland forpliktet seg til i henhold til våpenhvilen som Russland meklet fram etter den siste krigen.