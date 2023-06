Sveitsisk storbank kutter 35.000 stillinger etter redningsoperasjon

UBS legger opp til tre runder med masseoppsigelser etter at de reddet Credit Suisse fra å gå over ende tidligere i år, skriver Bloomberg. Foto: Ennio Leanza / Keystone / AP / NTB

NTB

Sveitsiske UBS planlegger å kutte 35.000 jobber i Credit Suisse – over halvparten av de ansatte – etter å ha reddet banken i mars, melder Bloomberg.

Bloomberg viser til kilder som står bankene nær og som forteller at de ansatte har fått varsler om tre runder med oppsigelser i år. Den første kommer i midten av juli, de neste to i september og oktober.

UBS har foreløpig ikke svart på AFPs forespørsel om en kommentar.

Credit Suisse hadde rundt 45.000 ansatte da den nesten gikk over ende fordi investorene var urolige for likviditeten. Krisen ble løst ved at UBS kjøpte rivalen i en økonomisk redningsaksjon i regi av den sveitsiske regjeringen.

Analytikere har advart om at det trolig vil komme masseoppsigelser fordi de to bankene, som regnes blant de viktigste i verden, hadde overlappende aktiviteter.

Til sammen hadde de rundt 120.000 ansatte ved årsskiftet, 37.000 av dem i Sveits.