Zelenskyj sparker våpensjef

NTB

Ukrainas president har sagt opp sjefen for den statlige våpenindustrien i landet, ifølge en kunngjøring.

Jurij Husiev har ledet det statlige våpenkonglomeratet Ukroboronprom siden desember 2020.

Ifølge ukrainske medier går jobben nå til 31 år gamle Herman Smetanin, som i dag leder en fabrikk i Kharkiv som lager pansrede kjøretøy. Det har foreløpig ikke kommet noen bekreftelse fra presidentens kontor.

Nettavisen Ukrainska Pravda skriver at Zelenskyj forventet at Husiev skulle øke produksjonen av den ballistiske kortdistanseraketten Sapsan, men at innsatsen ikke har levd opp til forventningene.

Hittil har Ukraina i stor grad vært avhengig av raketter fra vestlige allierte.