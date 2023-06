Fatal dødsulykke på ferie: Skulle drikke hele barmenyen

To kanadiske kvinner skal ha introdusert mannen for den lokale «21-cocktail challenge».

Familiefaren omkom på hotellrommet etter å ha prøvd å fullføre «21-cocktail challenge».

En britisk mann på familieferie i Saint Ann-regionen på Jamaica døde etter å ha prøvd å gjennomføre en lokal drikkeutfordring. Utfordringen innebar å drikke alle de 21 cocktailene på menyen til en lokal bar.

Den 53 år gamle Staffordshire-mannen skal ha drukket tolv ulike cocktailer før han dro tilbake til hotellrommet hvor han senere døde, melder ITV News.

Dødsårsaken er opplyst å være akutt gastroenteritt grunnet alkoholkonsum. Gastroenteritt er en forgiftning av slimhinnene i tarmsystemet, ifølge Store medisinske leksikon.

– Drakk i et høyt tempo

Familien forteller at mannen skal ha drukket brandy og øl hele morgenen før han tok fatt på utfordringen.

På et tidspunkt i løpet av dagen møtte mannen to kanadiske kvinner som feiret en bursdag. Kvinnene fortalte ham at de prøvde å fullføre «21-cocktail challenge» før midnatt som en del av festlighetene.

Mannen skal ha blitt med på utfordringen og konsumerte tolv cocktailer i høyt tempo før han dro hjem, ifølge kvinnene.

Saint Ann-regionen på Jamaica ligger langs kysten på nordsiden av øya, og er en populær feriedestinasjonen. Les mer Lukk

Retter kritikk mot nødetatene

Familiemedlemmene forteller at de forgjeves prøvde å hjelpe faren da han kom tilbake på hotellrommet.

– Han lå på ryggen og ble kvalt. Jeg la ham i hvilestilling og skrek etter ambulanse. Han lagde en gurglende lyd, har en av familiemedlemmene fortalt jamaicanske myndigheter.

Familien har siden uttrykt misnøye med nødmannskapene som prøvde å redde ham, og hevder de ikke utførte tilstrekkelig livreddende førstehjelp på faren.

Det er opprettet en innsamlingsaksjon for å få fraktet mannen hjem fra Jamaica til Storbritannia etter at familien oppdaget at oppdaget at faren ikke var forsikret.