Putin hevder russiske soldater «hindret en borgerkrig»

Putin holdt et minutts stillhet for soldatene som ble drept i kampene mellom hæren og Wagner.

Russiske styrker som stanset Wagner-opprørerne, «bidro reelt sett til å hindre en borgerkrig», ifølge Russlands president Vladimir Putin.

Uttalelsen kom under en tale Putin holdt for 2500 soldater i Kreml tirsdag.

I tillegg hevder presidenten at det ikke var nødvendig å tilbakekalle russiske styrker fra Ukraina for å nedkjempe Wagner-opprøret, og at «hæren og folket aldri var på opprørernes side».

Putin holdt også et minutts stillhet for soldatene som ble drept i kampene mellom hæren og Wagner.

Se video: Wagner: Her er de 24 timene forklart

Your browser doesn't support HTML5 video. Wagner: Her er de 24 timene forklart

Fikk to valg

Da Putin talte til det russiske folk mandag kveld, sa han at de fleste i Wagner-gruppen er patrioter som ble ført bak lyset, og han takket også dem som sørget for å unngå blodsutgytelse. Deretter ga han Wagner-soldatene to valg.

– De kan slutte seg til den russiske hæren eller reise til Belarus, sa Russlands president.

Jakub M Godzimirski i Nupi sier til NTB at de fleste mener Putins makt ble utfordret av opprøret til Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin. Andre mener han ble styrket ved at han valgte å unngå et blodbad.

Godzmirski er tydelig på at han selv mener Putin er betydelig svekket. Likevel mener han Putin sitter fast ved makten fordi han har store ressurser til sin disposisjon, selv om det er grupper som på forskjellige måter er kritiske til ham.

Les også: FN: Russland har henrettet 77 sivile ukrainere i fangenskap

Lukasjenko: – Ingen helter

Belarus' president Aleksandr Lukasjenko har uttalt at det var en feilbedømming fra lederne som førte til krisen i Russland i helgen. Verken Vladimir Putin eller Jevgenij Prigozjin er helter, ifølge Lukasjenko.

– For vi feilbedømte situasjonen og trodde vi kunne håndtere den. Men det gikk ikke. Det finnes ingen helter i denne historien, sier han ifølge det statlige russiske nyhetsbyåret Ria.

Ifølge den belarusiske presidenten, spilte han selv en avgjørende rolle da det til slutt ble oppnådd en avtale mellom Kreml og Wagner-gruppa.