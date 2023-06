Israel kaller inn Ukrainas ambassadør på teppet

NTB

Ukrainas ambassadør i Israel er innkalt på teppet til utenriksdepartementet for å forklare hvorfor ambassaden anklager Israel for å være pro-russisk.

– Som følge av gjentatte kommentarer mot Israels politikk er ambassadør Jevgen Kornijtsjuk innkalt 3. juli for en oppklaring, sier utenriksdepartementet.

Israel har inntatt en forsiktig holdning til krigen siden den russiske okkupasjonen i fjor og forsøker å forholde seg nøytralt. Det er sendt humanitær hjelp til Ukraina, men ikke våpen.

Søndag anklaget ambassaden den israelske regjeringen for å ha valgt å samarbeide nært med Russland. Den viser til lite humanitær hjelp og en uttalelse fra statsminister Benjamin Netanyahu om behovet for samarbeid med Russland for å holde i gang bombekampanjen mot iranske mål i Syria.

Israel varsler Russland hver gang de angriper i Syria for å hindre at de israelske flyene skytes ned av russiske fly

I et intervju med Jerusalem Post har Netanyahu også uttrykt frykt for at våpen som gis til Ukraina, skal ende opp i Iran og brukes mot Israel. I dagens situasjon er det imidlertid Ukraina som er utsatt for russiske angrep med droner kjøpt fra Iran.

Ukrainas ambassade sa søndag at Israel gjemmer seg bak påstander om nøytralitet mens samarbeid med Russland bygges opp, og at den påståtte nøytraliteten i virkeligheten er en klart pro-russisk innstilling.

– Vi oppfordrer Israel til å endre sin posisjon og støtte Ukraina med defensive midler og støtte frihet og en demokratisk verdensorden, heter det i søndagens uttalelse.