Gjesten tilbrakte 603 netter på luksushotellet uten å betale

Det var meningen at mannen skulle sjekke ut etter én natt, men han ble værende i nesten to år.

Indisk politi etterforsker nå en bedragerisak der en mann tilbrakte nesten to år på et femstjerners hotell uten å betale, ifølge The Guardian.

Mannen bestilte et rom på Roseate House Hotel i Delhi i India 30. mai 2019 og skulle sjekke ut neste dag. Han forlenget derimot oppholdet med 603 netter og sjekket til slutt ut 22. januar 2021.

På frifot

Da etterlot han seg ubetalte regninger på 70.000 dollar, eller svimlende 700.000 norske kroner.

Det er sendt ut en arrestorde på mannen, men han er fortsatt på frifot.

– Kontoer ble forfalsket for å skjule de utestående betalingene, heter det i en uttalelse fra indisk politi, ifølge lokalavisen Indian Express.

Skal ha bestukket ansatte

Hotellsjefen på Roseate House har nå anmeldt flere ansatte for å ha hjulpet svindleren. De ansatte skal ha blitt bestukket for å manipulere interne programvaresystemer så det skulle se ut som mannen betalte for seg.

Det er det norske software-systemet Opera som har blitt misbrukt for å forfalske mannens betalinger.

Roseate House Hotel åpnet i 2016, har 216 rom og kan by på flere eksklusive restauranter og et luksuriøst spa, ifølge hotellets egne nettsider.