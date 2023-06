Slår alarm etter ny rapport: Sveits har blitt et knutepunkt for russiske spioner

Sveitsisk etterretning mistenker at en tredjedel av de russiske diplomatene i landet egentlig er spioner.

I en ny rapport fra det sveitsiske etterretningsbyrået (FIS) kommer det frem at den russiske spionvirksomheten i landet har økt betraktelig etter Russlands invasjon av Ukraina februar 2022.

Nå mistenker sikkerhetstjenesten at minst en tredjedel 220 av de russiske diplomatene i Sveits i virkeligheten er spioner, ifølge Al-Jazeera.

– Russland har ødelagt det regelbaserte fredsarbeidet i Europa, sier sjefen for FIS, Christian Dussey i en presseuttalelse.

Sjefen for FIS, Christian Dussey, retter kritikk mot Russlands diplomatiske metoder, men understreker samtidig at Sveits fører en nøytralitetspolitikk.

Spionene infiltrerer FN

Sveits er et av landene i Europa med flest russiske spioner som opererer under diplomatisk dekke, melder The Local. Dette skyldes antagelig at en rekke internasjonale organisasjoner holder til i landet, ifølge etterretningsrapporten som ble offentliggjort mandag.

FN har sitt europeiske hovedkvarter i Geneve i Sveits, og flere FN-byråer og internasjonale organisasjoner holder i tillegg til i byen.

– Effektiviteten til internasjonale fora for å opprettholde fred og sikkerhet, slik som FN eller Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, har fortsatt å avta som følge av økt spionvirksomhet, heter det i rapporten.

En rekke europeiske land har de siste månedene utvist russiske diplomater etter mistanke om spionasje. Norge kastet ut 15 ansatte ved den russiske ambassaden i april 2023. Ifølge regjeringen var de fordekte etterretningsoffiserer.

Den sveitsiske rapporten understreker at Sveits fortsatt fører en nøytralitetslinje i sin utenrikspolitikk.

Kina bruker andre metoder

Ifølge rapporten har også kinesisk spionasje økt betraktelig i Sveits de to siste årene. Det skal være dusinvis av spioner i det kinesiske diplomatkorpset.

Antallet er likevel betydelig lavere enn det russiske. Kina benytter seg til gjengjeld oftere av ikke-diplomatisk etterretning. Et større antall kinesiske forskere, journalister og bedriftsledere i Sveits kan være spioner, ifølge FIS.