Sverige varsler ny frihandelsavtale mellom EU og New Zealand

NTB

I løpet av dagen kommer Rådet for den europeiske union til å beslutte undertegning av en ny frihandelsavtale med New Zealand, varsler den svenske regjeringen.

Sverige har formannskapet i Rådet i første halvår av 2023 og har prioritert avtalen.

– Jeg er svært stolt over at Rådet kommer til å undertegne frihandelsavtalen mellom EU og New Zealand. Avtalen medfører betydelige økonomiske muligheter og inneholder de mest ambisiøse bærekraftstiltakene som EU noensinne har inkludert i en handelsavtale, sier Sveriges bistands- og utenrikshandelminister Johan Forssell i en kommentar.

Samtidig kommer Rådet til å gi klarsignal for å innlede forhandlinger om en avtale med Singapore og Sør-Korea om digital handel.