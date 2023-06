Turist risset navn i Colosseum – italienerne raser

Syklistene i Giro d'Italia passerer Colosseum tidligere i år. Nå letes det etter det en turist som har risset kjærestens navn inn i byggverket. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse via AP / NTB

NTB

Italias kulturminister raser mot en turist som risset navnet til kjæresten sin inn i det historiske amfiteateret Colosseum i Roma.

En video av rissingen gikk viralt mandag, og også i sosiale medier er reaksjonene sterke.

Kulturminister Gennaro Sangiuliano håper gjerningspersonen blir funnet og bøtelagt.

– Det er ekstremt vanærende og et tegn på mangel på dannelse at en turist vansirer et av de mest berømte stedene i verden, sier han.

For noen år siden ble en russisk turist ilagt en bot på 20.000 euro – over 230.000 norske kroner etter dagens kurs – for en tilsvarende handling.