Domstol har godkjent forlik i Epstein-sak

NTB

En dommer har gitt en foreløpig godkjenning til et forlik mellom banken JPMorgan Chase og kvinner som hevder finansmannen Jeffrey Epstein misbrukte dem.

Forliket beløper seg til 290 millioner dollar, eller godt og vel 3 milliarder norske kroner. Godkjenningen ble gitt av dommer Jed Rakoff i en føderal domstol på Manhattan.

Epstein var kunde i JPMorgan Chase fra 1998 til 2013, da banken stengte kontoene hans.

Forretningsmannen ble pågrepet i 2019, siktet for å ha betalt mindreårige jenter for massasje og deretter forgrepet seg på dem i boligene sin i Florida og New York. I august samme år ble 66-åringen funnet død på cella etter det rettsmedisinere fastslo var selvdrap.