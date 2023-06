Vil støtte sin «vennlige nabo» Russland etter Wagners kuppforsøk: – Det viktigste for Kina er stabilitet

Kina-ekspert mener kuppforsøket vitner om krigens påvirkning på stabiliteten i Russland.

I en uttalelse fra kinesiske myndigheter søndag beskrives Wagner-gruppen væpnede opprør dagen i forveien som «Russlands interne anliggende».

Videre skriver de: «Som Russlands vennlige nabo og omfattende strategiske partner når det kommer til koordinering inn i den nye æraen, støtter Kina Russland i å opprettholde nasjonal stabilitet og oppnå utvikling og velstand».

Seniorforsker ved forsvarets høyskoles institutt for forsvarsstudier, Rebekka Sagild, forteller at kinesiske myndigheter ventet med å uttale seg til det flere ser på som et militært kuppforsøk var over.

– Selv om konsekvensene selvsagt fremdeles kommer til å utspille seg, sier hun til ABC nyheter.

Sterk relasjon

Siden Xi Jinping kom til makten i Kina i 2012 har han, ifølge CNN, møtt Vladimir Putin 40 ganger. Det er mange flere møter enn han har hatt med noen annen verdensleder.

I februar 2022 erklærte de to landene ett vennskap «uten begrensninger», og Kina har ikke vist noen direkte motstand mot Russlands invasjon av Ukraina.

Men hvordan Kina ville reagert dersom kuppforsøket hadde vært vellykket, er usikkert.

Arkiv: Siden Xi Jinping kom til makten i Kina i 2012 har han og Vladimir Putin møttes 40 ganger.

Sagild mener det verste som kunne skjedd for Kinas del var om Russland gikk fra Putin-regimet til et regime som var mer kritisk mot Kina. Det gjelder spesielt nå som relasjonen til USA og Vesten er såpass kjølig.

– Nå ser man veldig klart hvordan krigen mulig kan påvirke stabiliteten innad i Russland, og man kan nå for eksempel tenke seg at Kina vil komme til å akselerere forsøket på fredsmekling, sier hun.

– Det viktigste for Kina er stabilitet, legger hun til.

Sagild forteller at den viktigste faktoren i kinesisk-russiske relasjoner er deres delte grense på 4000 kilometer. Denne faktoren mener forskeren at ikke vil endre seg.

– Et vellykket kupp ville dog betydd at kinesiske myndigheter hadde måtte forholde seg til en annen leder av Russland enn Putin. I et slikt scenario vil Beijing raskt komme i gang med å kultivere relasjoner til hans etterfølger eller etterfølgere. Om Putins eventuelle etterfølger i like stor grad ville godtatt å være «junioren» i forholdet er ikke like åpenbart, sier hun.

Bekrefter støtten

Uttalelsen fra det kinesiske utenriksdepartementet søndag kom etter Russlands viseutenriksminister, Andrej Rudenko, var på besøk i Beijing for å møte kinesiske myndigheter. De to stormaktene skal da ha bekreftet deres støtte til hverandre.

Under møtet skal Rudenko og Kinas utenriksminister Qin Gang ha diskutert «kinesisk-russiske relasjoner og internasjonale og regionale problemstillinger av felles interesse». Det skrev det kinesiske utenriksdepartementet på sine nettsider etter møtet, ifølge CNN.

Russlands utenriksdepartement skrev på sin side at: «Den kinesiske siden utrykte støtte til ledelsen i Russland i forsøket på å stabilisere situasjonen i landet i sammenheng med hendelsene 24. juni, og bekreftet sin interesse i å styrke samholdet og videre velstand i Russland».