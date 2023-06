Prigozjin: Vi ønsket ikke å styrte regimet

I et lydklipp sier Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin at selskapet skulle opphøre 1. juli, og at opprøret «handlet om rettferdighet», ikke om å kaste regjeringen.