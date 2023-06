Ukraina sier de har tatt kontroll over enda en landsby

NTB

Ukraina opplyste mandag at de har gjenerobret enda en landsby i den sørøstlige delen av landet under motoffensiven mot den russiske okkupasjonen

Landsbyen Rivnopil ser ut til å være den niende landsbyen som er frigjort siden motoffensiven startet denne måneden, selv om ukrainske tjenestemenn sier at hovedstøtet ennå ikke er satt inn.

Viseforsvarsminister Hanna Maljar sa ikke når landsbyen ble frigjort, men en uverifisert video tyder på at det var søndag. Den ligger like vest for en gruppe landsbyer som Kyiv sier ble frigjort tidlig i motoffensiven.

Maljar sa tidligere mandag at de ukrainske styrkene har gjenerobret rundt 130 kvadratkilometer territorium i sør siden motoffensiven ble innledet.