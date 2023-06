Usikker framtid for Jevgenij Prigozjin i Belarus

Russiske medier melder at straffesaken mot Jevgenij Prigozjin ikke er avsluttet, til tross for Kremls løfter. Wagner-sjefen risikerer mellom tolv og 20 år i fengsel for væpnet opprør.

Lørdag marsjerte leiesoldater fra Wagner-gruppen sammen med sin leder Jevgenij Prigozjin mot Moskva. Russlands president Vladimir Putin kalte Prigozjin en forræder og varslet hevn, før en avtale fremforhandlet av presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko, fikk leiesoldatene til å snu.

Avtalen mellom Lukasjenko og Prigozjin innebærer at Wagner-soldatene som deltok på opprøret skal få amnesti, soldatene som ikke deltok på opprøret skal innlemmes i det russiske forsvaret, mens Prigozjin skal flytte til Belarus.

Se video: Forklart: Alt om sjokkopprøret fra Wagner-gruppen



Hvor han befinner seg nå, er imidlertid ukjent. Verken russiske eller belarussiske myndigheter kunne si hvor han befant seg på søndag, og det er uklart hva slags rolle Prigozjin får i Belarus.

Mange lurer også på hva som nå vil skje med Wagner-gruppen. Leiesoldat-gruppen har tidligere vært aktiv i forskjellige militære konflikter flere steder i verden, spesielt i afrikanske land.

– Ville ikke styrte regjeringen

I et lydklipp sier Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin at selskapet skulle opphøre 1. juli, og at opprøret «handlet om rettferdighet», ikke om å kaste regjeringen.

– Målet med marsjen var å hindre at Wagner ble ødelagt, sier Prigozjin.

Han sier målet ikke var å styrte landets regjering, men å holde «dem som har gjort feil», ansvarlige. Ifølge leiesoldatlederen var det et mål å avsette forsvarsminister Sergej Sjojgu og andre militære ledere.

– Vi ga en oppvisning av hvordan 24. februar 2022 skulle sett ut, sier Prigozjin.

Datoen han viser til, er dagen for Russlands invasjon og krigsutbruddet i Ukraina for nesten halvannet år siden.

– Viste alvorlige sikkerhetsproblemer

Blant uttalelsene i lydklippet finner man også en påstand om at Wagner-gruppen stanset opprøret for å «unngå å søle russiske soldaters blod». Han sier også at selskapet finner det beklagelig at de måtte skyte mot russiske fly og helikoptre, men at de ble skutt på uten forvarsel.

– Marsjen vår viste alvorlige sikkerhetsproblemer, la Prigozjin til.

Fredag inntok Wagner-soldatene byen Rostov-na-Donu, og gjennom lørdagen marsjerte de stadig nærmere Moskva. Lørdag kveld ble man imidlertid enige om at Wagner-soldatene skulle stanse framrykningen.

Lydklippet ble lagt ut på det sosiale mediet Telegram mandag. Det er Prigozjins første uttalelse siden opprøret ble avsluttet lørdag.

I opptaket sier Wagner-sjefen ikke noe om hvor han befinner seg. I henhold til avtalen som ble inngått da opprøret bel avsluttet lørdag, skal han flytte til Belarus.