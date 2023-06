Russlands statsminister: Vi må stå samlet om Putin

Russlands statsminister Mikhail Misjustin (t.v.) og president Vladimir Putin fra et møte i Sotsji i Russland tidligere denne måneden. Foto: Kreml / AP / NTB

NTB

Russlands statsminister Mikhail Misjustin sier at det er viktig at Russland står samlet bak president Vladimir Putin.

– Russlands stabilitet har blitt utfordret den siste tiden, sa Misjustin i forbindelse med et regjeringsmøte mandag.

Han mener det er viktig med nasjonalt samhold mot det han mener er forsøk fra Vesten om å undergrave Russland.

– Det viktigste under disse forholdene er å sikre landets suverenitet og uavhengighet, samt folkets sikkerhet og velferd. Ut ifra dette blir samholdet i samfunnet særdeles viktig. Vi er nødt til å handle sammen, som ett lag, og beholde samholdet hos alle styrker, og samles rundt presidenten, sa han.

– Som presidenten har sagt, så er så godt som hele Vestens militære og økonomiske informasjonsmaskin vendt direkte mot oss, sa Misjustin.

Flere eksperter at påpekt at Putins posisjon er svekket etter helgens væpnede opprør av Wagner-gruppen i Russland. Mange av ekspertene understreker imidlertid at det er vanskelig å spå hva som skjer videre i Russland fremover.