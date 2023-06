Moren til Titan-passasjer ga bort plassen til sin tenåringssønn

Et tidligere bilde av undervannsfartøyet Titan, som antas å ha implodert på vei mot vraket av Titanic. Foto: OceanGate Expeditions/AP/NTB

NTB

Suleman Dawood (19) var for ung da ubåten Titan opprinnelig skulle av gårde ned i dypet til vraket av Titanic, men fikk morens plass etter covid-utsettelse.

Tenåringen omkom sammen med faren Shahzada Dawood og de tre andre om bord under ekspedisjonen til Titanic-vraket. Nå har moren Christine Dawood uttalt seg i et intervju med BBC.

– Det var meningen at Shahzada og jeg skulle være med på dykket. Men jeg ga min plass til Suleman fordi han virkelig ønsket å være med, sier hun.

Den opprinnelige datoen for ekspedisjonen ble utsatt på grunn av pandemien. I mellomtida hadde sønnen blitt gammel nok. 19-åringen hadde blant annet plan om å løse Rubiks kube mens de var nede ved vraket, forteller moren. Han hadde tidligere klart å løse kuben på 12 sekunder.

Moren ønsker ikke å si hva hun føler rundt avgjørelsen om å la sønnen få hennes plass i ubåten. Til BBC forteller hun om de desperate timene mens håpet om overlevelse ble stadig mindre. Hun og datteren var om bord på overflateskipet Polar Prince da de mistet kontakten med Titan forrige helg.

Moren påpeker at både ektemannen og sønnen var veldig begeistret for turen. Imidlertid har en annen slektning tidligere uttalt til NBC News at 19-åringen hadde uttrykt redsel og skepsis mot å bli med på ferden.