Prigozjin etterforskes fortsatt for Wagner-opprøret

NTB

Sikkerhetstjenesten FSB etterforsker fortsatt Wagner-leder Jevgenij Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør, ifølge russiske medier.

Blant dem som skriver dette, er næringslivsavisa Kommersant og det statlige nyhetsbyrået RIA.

Omtrent samtidig med at Wagner-opprøret begynte fredag, innledet FSB en strafferettslig etterforskning.

Rundt et døgn senere gikk Prigozjin med på at leiesoldatene i Wagner-gruppa skulle vende tilbake til sine baser mot at alle fikk amnesti for sine handlinger. I tillegg skulle han selv flytte til Belarus. FSB har angivelig ikke hatt tid til å endre status i straffesaken ennå.