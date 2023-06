EUs utenrikssjef bekymret over ustabilitet i atombevæpnede Russland

NTB

Det er ikke bra med ustabilitet i atombevæpnede Russland, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Han møtte pressen mandag før et møte med utenriksministre i unionen. Der understreket han at Wagner-gruppen er et «monster» som Vladimir Putin selv har skapt.

– Monsteret har nå vendt seg mot sin skaper, sa han om Wagner-gruppens væpnede opprør i helgen.

Hendelsene blottlegger svakheter i Russlands lederskap, hevder han.

– Det politiske systemet viser sin sårbarhet, og militærmakten slår sprekker.