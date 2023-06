USAs kystvakt skal etterforske Titan-ulykken

Polar Prince, som var morskipet til undervannsfartøyet Titan, ankommer St. Johns i Canada lørdag. USAs kystvakt skal etterforske ulykken. Foto: Adrian Wyld / The Canadian Press via AP / NTB

NTB

USAs kystvakt etterforsker hva som førte til at undervannsfartøyet Titan imploderte under en ekspedisjon til vraket av Titanic, der fem personer mistet livet.

Kystvakten kunngjorde søndag på en pressekonferanse i Boston at de starter etterforskningen etter at Canadas havarikommisjon lørdag opplyste at de har startet sin egen etterforskning av ulykken.

Ulykken har ført til kritikk av mangelen på reguleringer av slike ekspedisjoner.

Sjefen for OceanGate Expeditions, Stockton Rush, som også styrte Titan da fartøyet imploderte, og var blant de fem som døde, har tidligere klaget på at reguleringer kan hemme framskritt.

Den amerikanske kystvakten ledet leteaksjonen etter Titan som utviklet seg til en massiv internasjonal innsats som trolig kostet mange millioner dollar.