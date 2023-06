Hollywood-produsent vitnet i saken mot Netanyahu

NTB

Hollywood-produsenten Arnon Milchan møtte søndag som vitne i korrupsjonssaken mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

78 år gamle Milchan regnes som et sentralt vitne i saken og måtte svare på spørsmål om hvordan han i årevis forsynte Netanyahu og kona Sara med kasser med champagne og sigarer, samt dyre smykker. Dette angivelig i bytte mot hjelp til å fremme egne forretningsinteresser.

Milchan er israelsk statsborger, har stått høyt på lista over verdens rikeste og har hatt en mektig posisjon innen den amerikanske filmindustrien siden 1970-tallet.

Blant kassasuksessene han kan se tilbake på er filmer som «Pretty Woman», «L. A. Confidential» og «Natural Born Killers», og han har samarbeidet tett med kjente filmnavn som Martin Scorsese, Roman Polanski, Sergio Leone, Oliver Stone og Robert De Niro opp gjennom årene.

Atom-spion

Mindre kjent er det at han også på 1960-tallet ble rekruttert av daværende viseforsvarsminister Shimon Peres for å bistå med å skaffe teknologi og utstyr som gjorde Israel i stand til å produsere atomvåpen uten at verden fikk kjennskap til det.

Dette kom først for en dag i 2011 i boken I boken «Confidential: The Life of Secret Agent Turned Hollywood Tycoon – Arnon Milchan»

Videoforklaring

Milchan møtte ikke personlig i vitneboksen søndag, men forklarte seg via video fra Brighton i England, der han nå bor.

Journalister fikk heller ikke overvære forklaringen han ga, men Sara Netanyahu satt i rommet sammen med milliardæren da han forklarte seg. Netanyahu fulgte det hele fra rettslokalet i Jerusalem.

– Shalom Bibi, sa Milchan da han så Netanyahu på skjermen.

Israelsk påtalemyndighet har ikke lagt skjul på at de anser Milchan for å være et nøkkelvitne i korrupsjonssaken, en av tre saker Netanyahu er tiltalt for.

Gaver for millioner

Ifølge tiltalen fikk den israelske statsministeren og kona gaver til en verdi av nærmere 2,2 millioner kroner fra Milchan og den australske James Packer, uten å oppgi dem slik de er pålagt å gjøre.

Til gjengjeld skal Netanyahu ha hjulpet Milchen i visumspørsmål og i flere saker knyttet til forretningsvirksomhet.

Både Milchan og Netanyahu nekter for å ha gjort noe galt og sier at det var snakk om helt ordinære vennegaver.

At forholdet mellom de to har vært nært bekreftet Milchan i retten søndag.

– Jeg kan ikke si hvor mye jeg og Bibi har gjort i hemmelighet for landet, sa han.