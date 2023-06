ISW: – Wagner kunne nådd Moskva

Tankesmien Institute for the Study of War (ISW) mener Kremls interne sikkerhetsorganer feilet i møte med Wagner-gruppens marsj mot den russiske hovedstaden. Norske eksperter mener Putin kom svekket ut av hendelsene.

Tankesmien mener hendelsene som skjedde lørdag «fremhever interne sikkerhetssvakheter, trolig som følge av overraskelsen og effekten av store tap i Ukraina».

Wagner-soldater, iført sine karakteristiske sølvgrå armbånd, patruljerte lørdag i gatene i Rostov-na-Donu. Ifølge lederen Jevgenij Prigozjin ville Wagner-soldatene forsøke å styrte den militære ledelsen i Kreml.

Natt til lørdag sendte Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin en kolonne med leiesoldater mot Moskva for å bytte ut ledelsen i forsvarsdepartementet.

Da leiesoldatene var omtrent 400 kilometer fra Moskva valgte Prigozjin lørdag kveld å be dem snu. Da hadde han inngått en avtale med Putin, fremforhandlet av Belarus, om amnesti i bytte mot at de trakk seg tilbake. Prigozjin skal også flytte til Belarus.

– Wagner kunne trolig nådd Moskva om Prigozjin valgte å beordre dem til å gjøre det, mener ISW.

De mener det er bemerkelsesverdig at den russiske nasjonalgarden Rosgvardias feilet i å agere, selv etter at Wagner tok kontroll over militære anlegg i Rostov-na-Donu og ødela et russisk militært fly.

Flere ubesvarte spørsmål

Professor Katarzyna Zysk sier til NRK at det er flere ubesvarte spørsmål etter Wagnergruppens opprør.

– Det er mulig at Jevgenij Prigozjin faktisk har fått til en avtale, blitt tilbudt amnesti og fått Putin med på å endre ledelsen i forsvarsdepartementet og generalstaben. Alle så hvordan Wagnersjefen kunne kjøre gjennom store deler av Russland uten å bli stoppet. Dette og at Putin lar seg diktere hvem som får lov til å styre forsvaret, svekker naturligvis Putins posisjon, sier Zysk til NRK.

Hun mener det også kan være snakk om en såkalt falsk-flagg-operasjon.

– Noen har spekulert i om dette var en slags utvei for Putin, å kunne legge skylden på forsvarsledelsen for at krigføringen i Ukraina går dårlig. Prigozjin har hele tiden kommet med kraftige anklager mot forsvarsledelsen og hevdet at Putin får feil informasjon på sitt bord. Man har på en måte ofret forsvarsledelsen for å forklarer hvorfor krigen går dårlig, sier hun, men er rask til å påpeke at det faktum at et helikopter ble skutt ned og at russerne bombet et drivstofflager taler mot denne teorien.

– Svært ydmykende

Professor ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier er tydelig på at Russlands president Vladimir Putin kommer svekket ut av hendelsene.

– Det er svært ydmykende for en russisk president å kompromisse med en milits, og att på til et kompromiss som ble fremforhandlet av lillebror i Belarus. Hvorvidt det vil spre seg en tvil innad i det russiske maktapparatet gjenstår å se, men kampmoralen til de russiske styrkene i Donbas kan ha fått seg en knekk, det militære lederskapet også, sier han til NRK.