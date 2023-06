RIA: Rolig i russisk by etter at Wagner-soldatene trakk seg ut

NTB

Situasjonen i den russiske byen Rostov-na-Donu var i morgentimene rolig etter at leiesoldatene i Wagner-gruppen sent lørdag trakk seg ut, melder RIA.

Wagner-soldatene rykket lørdag inn og tok kontroll over alle militære anlegg i byen, som er et viktig senter for Russlands krigføring i Øst-Ukraina.

Flere tusen andre leiesoldater rykket nordover mot Moskva, der målet ifølge Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin var å styrte forsvarsminister Sergej Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov.

Situasjonen var spent gjennom hele lørdag, men utpå kvelden ble det kjent at Prigozjin hadde gått med på en avtale og i bytte mot løfte om amnesti hadde bedt sine leiesoldater om å snu. Selv satte han kursen for Belarus.

Soldatene trakk seg også ut av Rostov-na-Donu, og i morgentimene søndag var situasjonen i byen i ferd med å vende tilbake til det normale.

En video fra det statlige russiske nyhetsbyrået RIA viser at det på nytt er biler i gatene, og at renholdsarbeidere er i sving.