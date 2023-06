Medier: USA hadde mistanke om Prigozjins opprørsplaner

USA har over tid fanget opp tegn på at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin planla et opprør mot makten i Russland, skriver amerikanske medier.

NTB

Amerikansk etterretning har over tid fanget opp tegn på at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin planla et opprør mot makten i Russland, skriver amerikanske medier.