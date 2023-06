To omkom og ti skadd i gravemaskinulykke i Tyskland

NTB

Et barn og en voksen omkom i en gravemaskinulykke i Toppenstedt i Tyskland lørdag. Ytterligere ti barn ble skadd.

Fire av barna er brakt til sykehus med helikopter, opplyser brannvesenet til DPA. Toppenstedt ligger rundt 35 kilometer sør for Hamburg.

Ulykken skjedde på en privat leir arrangert for fedre og deres barn i barnehagealder. Det var under en utflukt med en gravemaskin at ulykken skjedde.

Ifølge avisen Bild satt flere av leirdeltakerne i en kasse festet til stikken på gravemaskinen mens den kjørte over en grusvei. Kassen skal så ha løsnet fra gravemaskinen og falt ned, og noen av personene havnet under kassen.

Brannvesenet ville ikke opplyse om noen av barna var livstruende skadd.