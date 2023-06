Wagner-soldater har startet tilbaketrekning fra millionby sør i Russland

Wagner-gruppens soldater i en stridsvogn i Rostov-na-Donu sør i Russland tidligere lørdag. Ifølge Jevgenij Prigozjin tok leiesoldatene kontroll over millionbyen uten å løsne et eneste skudd. Foto: AP / NTB

NTB

Wagner-gruppens leiesoldater har begynt å trekke seg ut av millionbyen Rostov-na-Dona som Jevgenij Prigozjins soldater inntok tidligere lørdag.

Det melder nyhetsbyråene Reuters og AFP fra Rostov sent lørdag kveld.

Wagner-krigerne inntok byen helt sør i Russland tidlig lørdag morgen, og ifølge Prigozjin tok de kontroll over alle militære anlegg i byen uten å løsne et skudd.

Rostov er et viktig logistikksenter for hele den russiske invasjonsstyrken i Ukraina.

Kort tid etter at Wagner-gruppen tilsynelatende tok full kontroll over Rostov, startet en kolonne Wagner-soldater en rask fremrykning mot Moskva 1100 kilometer lenger nord.

Lørdag kveld opplyste Prigozjin at soldatene sto 20 mil fra hovedstaden, men at han hadde gitt dem ordre om å vende tilbake til sine baser for å unngå at russisk blod ble spilt. Ifølge Belarus skjedde det etter en avtale fremforhandlet av president Aleksandr Lukasjenko etter en dialog med Russlands president Vladimir Putin.