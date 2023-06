Wagner-sjefen har gitt ordre om å stanse marsjen mot Moskva

De opprørske leiesoldatene fra Wagner-gruppen vender tilbake til sine baser for å unngå blodsutgytelse, opplyser gruppens leder Jevgenij Prigozjin.

En kolonne med soldater fra Wagner-gruppen har i løpet av lørdagen rykket stadig nærmere Russlands hovedstad Moskva. Ifølge Prigozjin sto de lørdag kveld bare 20 mil fra Moskva.

Men i en lydmelding sier Prigozjin at han har gitt dem ordre om å snu for å hindre at russisk blod blir spilt.

Putins kontor har ikke kommentert

Prigozjin sier ingenting om hvorvidt Kreml har besvart hans krav om å sparke forsvarsminister Sergej Sjojgu. Vladimir Putins kontor har foreløpig ikke kommentert utviklingen, som skjer etter at Moskva stålsatte seg for et mulig inntog fra Prigozjins private hær.

Kort tid tidligere sa Belarus' president Aleksandr Lukasjenko at han hadde framforhandlet en avtale med Prigozjin om å stanse framrykningen. En avtale som vil garantere sikkerheten til leiesoldatene, ligger ifølge Belarus på bordet.

Ekspert: Innså at han overspilte hånden sin

Overfor TV 2 har tidligere forsvarssjef og nå sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kommentert tilbaketrekningen. Han sier at Prigozjin trolig innså at han ikke kunne lykkes.

– Det er åpenbart at Prigozjin har innsett at han har overspilt hånden sin og at han ikke kunne lykkes med dette. Nå måtte han komme seg ut av dette ved hjelp av Lukasjenko, sier Diesen til TV 2 som er spent på å se hvilke konsekvenser lørdagens opprør vil få.

– En løsning er at Putin gir en form for generelt amnesti til soldatene som deltok, men at han velger å straffe de som han ser på som nøkkelpersoner. Det vil da inkludere Prigozjin selv, sier Diesen ifølge TV 2.