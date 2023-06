Sikkerheten skjerpes i den russiske regionen Lipetsk

NTB

Myndighetene i russiske Lipetsk sier at sikkerheten i regionen skjerpes. Det skjer etter Wagner-gruppens angivelige inntog i Russland.

Lipetsk-regionen ligger rundt 400 kilometer sør for Moskva.

– Det er tatt en beslutning om å forsterke sikkerhetstiltakene i regionen, sier guvernør Igor Artamonov.

– Jeg ber alle beholde roen, fortsetter han.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevdet tidlig lørdag at leiesoldatgruppen har krysset grensen til Russland og at de har skutt ned et russisk militærhelikopter i Rostov-regionen.

Påstandene hans er ikke bekreftet uavhengig eller fra russisk hold, men også i Rostov har guvernøren gått ut og bedt innbyggerne beholde roen.