Det hvite hus sier USA følger med på situasjonen i Russland

NTB

Det hvite hus følger med på situasjonen som utvikler seg mellom myndighetene i Russland og leiesoldatgruppen Wagner, sier USA i en uttalelse.

USA vil rådføre seg med sine allierte og sine partnere om utviklingen i situasjonen, sier talsperson for det nasjonale sikkerhetsrådet, Adam Hodge, fredag.

Han la til at USAs president Joe Biden har blitt orientert om situasjonen.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin kom fredag med kraftige utspill fredag der han blant annet anklaget landet for å ha gitt ordre om et angrep mot leiesoldatgruppen og sa at 25.000 Wagner-soldater skulle «marsjere for rettferdighet».

Natt til lørdag hevdet Prigozjin at soldatene hans har krysset grensen og befinner seg i Rostov i Russland.