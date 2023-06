Wagner-soldater er i Russland og har skutt ned russisk militærhelikopter, hevder Prigozjin

NTB

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin hevder soldatene hans har krysset grensen til Russland, og at de har skutt ned et russisk militærhelikopter.

Wagner-soldatene er nå i den sørlige russiske regionen Rostov, sier Prigozjin i et lydklipp lagt ut på Telegram. De krysset grensen til Russland uten å møte på motstand, hevder Prigozjin.

Prigozjin sier videre at han og hans menn vil «knuse alle som står i deres vei», og at de er klare til å gå «hele veien» mot det russiske militæret.

I et nytt lydklipp postet noe senere påstår Prigozjin at Wagner-styrker har skutt ned et russisk militærhelikopter.

– Et helikopter har nettopp åpnet ild mot en sivil kolonne. Det har blitt skutt ned av Wagner-styrker, sier Prigozjin. Påstanden er ikke uavhengig bekreftet.

Kraftige anklager

Uttalelsene følger de kraftige anklagene Prigozjin rettet mot Russland fredag, der han anklaget landet for å ha gitt ordre om et angrep mot leiesoldatgruppen og sa at 25.000 Wagner-soldater skulle «marsjere for rettferdighet».

FSB sier de har åpnet sak mot Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør. De oppfordrer Wagner-soldater til å pågripe ham, ifølge uttalelse som ble gjengitt av russiske nyhetsbyråer natt til lørdag.

Det er ikke kjent hva som er målet med den såkalte marsjen. Så langt har ikke uavhengige kilder bekreftet at Wagner-soldatene befinner seg i Russland.

– Hold dere hjemme

Guvernøren i Rostov ber innbyggerne i regionen om å beholde roen og holde seg innendørs.

– Sikkerhetsstyrkene gjør alt som er nødvendig for å bevare sikkerheten til innbyggerne i området, sier guvernør Vasilij Golubev i en melding på Telegram like før klokken 4 lokal tid.

– Jeg ber alle om å beholde roen og ikke forlate hjemmene sine med mindre det er nødvendig, fortsetter han.

Løpende oppdateringer

Russlands president Vladimir Putin får løpende oppdateringer om situasjonen som nå utvikler seg i landet, ifølge Kreml.

Oppdateringene kommer fra alle relevante sikkerhetstjenester, og omfatter blant annet tiltakene som blir satt i verk for å hindre forsøk på væpnet opprør, ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Putin har også blitt informert om den pågående saken mot Prigozjin av påtalemyndigheten, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov.

Det hvite hus sier i en uttalelse at USA følger med på situasjonen.