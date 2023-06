Økt sikkerhet i Moskva etter Prigozjin-utspill – FSB ber Wagner-soldater pågripe sjefen sin

NTB

Sikkerheten i Russlands hovedstad Moskva skal ha blitt skjerpet etter at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin oppfordret til en «rettferdighetsmarsj».

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået Tass har sikkerheten ved myndighetsbygninger, transportanlegg og andre viktige deler av Moskva blitt trappet opp. Nyhetsbyrået viser til en kilde i en sikkerhetstjeneste.

Russlands sikkerhetstjeneste FSB sier de har åpnet sak mot Prigozjin for å ha oppfordret til væpnet opprør. De oppfordrer Wagner-soldater til å pågripe ham, ifølge uttalelse som ble gjengitt av russiske nyhetsbyråer natt til lørdag.

– Prigozjins handlinger er i praksis en oppfordring til å starte en væpnet sivil konflikt på russisk territorium og en dolk i ryggen på russiske tjenestemenn som kjemper mot ukrainske styrker, heter det i uttalelsen.

Hevder angrep

Oppfordringen til pågripelse kommer etter at Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin fredag hevdet at Russlands forsvarsminister ga ordre om angrep mot leiesoldatgruppen og lovet gjengjeldelse. Han oppga ingen detaljer om omstendighetene rundt de påståtte angrepene, som skal ha skjedd i Ukraina.

Prigozjin lovet videre å «stoppe» den øverste russiske hærledelsen og ba russere om å ikke yte motstand mot hans styrker. Ifølge ham skal 25.000 Wagner-soldater «marsjere for rettferdighet», men han la til at det ikke er snakk om et statskupp.

Det er ikke klart hva som er målet med den såkalte marsjen.

Russlands president Vladimir Putin skal være informert om Prigozjins utspill, og ifølge Kreml vil nødvendige tiltak bli iverksatt.

– Gi opp

Nestkommanderende for Russlands styrker i Ukraina, Sergej Surovikin, ber leiesoldatene fra Wagner-gruppen om å «gi opp før det er for sent».

– Jeg oppfordrer dere til å gi opp. Fienden venter bare på at den interne politiske situasjonen skal forverres i landet vårt, sier Surovikin i en videomelding lagt ut på Telegram.

Surovikin oppfordrer også Wagner-soldatene til å returnere til sine baser.

– Før det er for sent, er det nødvendig og påkrevd å adlyde viljen og påbudene til den folkevalgte presidenten i Russland, fortsetter Surovikin med henvisning til Putin.

I en kort tweet sier det ukrainske forsvarsdepartementet at de følger med, og sikter trolig til situasjonen som nå utvikler seg internt i Russland.